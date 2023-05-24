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На выставке MILEX 2023, прошедшей в Белоруссии, представители холдинга «Высокоточные комплексы» рассказали о продолжающихся испытаниях пистолетов-пулеметов ПП-2000, разработанных для ВКС России. Скорее всего, это оружие заменит автоматы АКС-74У.

Они имеют меньшую длину в укороченном состоянии, а также меньшую массу, чем автоматы. Испытания пистолетов-пулеметов в ВКС проходят с прошлого года – тогда первая партия этого оружия была передана в Воздушно-космические силы.

«9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000», – пояснили представители компании-производителя.

Пистолет-пулемет весит всего 1,4 килограмма, являясь самым легким в мире. Запасной магазин можно в любой момент использовать в качестве плечевого упора, а позиция кнопки защелки магазина и рукоятки затвора изменяется, чтобы ПП-2000 могли использовать как правши, так и левши.

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