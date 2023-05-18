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Украинские ВС нанесли удар по Волновахе в ДНР, причем использовали для этого неизвестные ранее виды ракетного вооружения. Замглавы Управления Росгвардии республики Александр Ходаковский сообщил, что таких боезарядов было около десяти.

По словам бывшего командира батальона «Восток», ракеты однозначно выпущены с украинской территории. При этом они практически не оставляют после себя обломков или каких-то мелких фрагментов.

По воронкам, которые остались после обстрела, можно предположить, что ракеты имеют достаточно большой калибр и больше похожи на артиллерийские снаряды. Также они не имеют головки самонаведения, поэтому больше бьют по площадям, а не по конкретным целям.

Напомним, что для ударов по Луганску ВСУ задействовали британские ракеты Storm Shadow, одну из которых удалось уничтожить.

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