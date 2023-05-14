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Трагичный инцидент в Брянской области, в результате которого противнику удалось уничтожить целую авиагруппу, указывает лишь на то, что ВСУ получили возможность «удлинять свои руки». В их распоряжении появились ракеты большой дальности, поэтому объяснять трагедию чьей-то ошибкой или низкой компетенцией командования не стоит, заявил замначальника Управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

Бывший командир батальона «Восток» пояснил, что современные системы ПВО довольно часто не дают возможности пилотируемым летательным аппаратам полностью задействовать весь свой потенциал. И если они применяются для атаки на противника, об этом следует помнить.

Он отметил также, что хотя боевая пилотируемая авиация остается незаменимой в некоторых сферах, но ее эпоха все же подходит к концу. Кроме того, Ходаковский отметил, что погибших бойцов нужно помнить и чтить, так как они отдали свои жизни во имя победы.

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