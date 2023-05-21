Сражение за Артемовск (украинское название Бахмут) длилось более девяти месяцев. За этот период российская армия смогла осуществить перегруппировку сил. По мнению командира батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, данное сражение также дало возможность переломить негативный момент, связанный с потерей территории Харьковской области летом 2022 года и правобережной части Херсонщины осенью 2022 года.

В своем Телеграм-канале Ходаковский написал, что все долгие дни, пока шли сражения в Бахмуте, у российских войск появилось необходимое время. Он подчеркнул, что потеря территорий в минувшем году, была вызвана утратой наступательного потенциала российских подразделений, находящихся в зоне спецоперации.

Чтобы накопить резервы и создать должную оборону, нужно было время, которое дали штурмовые отряды, сражающиеся в Бахмуте. «Но как мы воспользовались этим временем – бой покажет», – отметил Ходаковский.