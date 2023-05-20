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ВСУ планировали 20 мая завершить подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. В этот же день они потеряли контроль над Бахмутом (Артемовском), поэтому у них есть мотив перейти к контратакующим действиям, заявил бывший командир легендарного батальона “Восток” Алекесандр Ходаковский.

Замначальника управления Росгвардии ДНР заявил также, что Киев активно концентрировал на подконтрольных территориях крупные силы, стягивая личный состав и технику. Также ВСУ занимались усилением противовоздушной обороны, проводили тренировки по слаживанию, совершали вылазки для определения наиболе уязвимых мест в обороне.

“Одновременно с этим подходила к концу эпопея с Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдёт в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет – начинаем отсчёт времени”, – заявил Ходаковский.

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