ВСУ планировали 20 мая завершить подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. В этот же день они потеряли контроль над Бахмутом (Артемовском), поэтому у них есть мотив перейти к контратакующим действиям, заявил бывший командир легендарного батальона “Восток” Алекесандр Ходаковский.

Замначальника управления Росгвардии ДНР заявил также, что Киев активно концентрировал на подконтрольных территориях крупные силы, стягивая личный состав и технику. Также ВСУ занимались усилением противовоздушной обороны, проводили тренировки по слаживанию, совершали вылазки для определения наиболе уязвимых мест в обороне.