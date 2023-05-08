ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что тв-ведущего Такера Карлсона уволили из Fox News из-за его резкой критики президента Украины Владимира Зеленского.

Он утверждает, что надежный источник подтвердил, что увольнение Карлсона произошло из-за его «бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского».

Ранее, перед увольнением, владелец Fox News Руперт Мердок поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским, который был серьезно недоволен критикой, высказываемой Карлсоном в своих эфирах на американском ТВ относительно украинского конфликта.

Об увольнении популярного телеведущего тв-канала Fox News в Соединенных Штатах Америки было официально объявлено 24 апреля.

Вам может понравиться

Noonpost: ВСУ не смогут добиться успеха в будущем контрнаступлении

Иностранное издание Noonpost сообщает, что контрнаступление, запланированное украинским командованием, может стать последним главным сражением между Киевом и Москвой. Автор материала отмечает, что дальнейшая поддержка Киева западным руководством напрямую зависит от

Дандыкин рассказал, что «поезда смерти» используются военными еще со времен Советского союза

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что еще со времен СССР военные железнодорожные составы используются с целью перевозки военной техники и личного состава. По словам эксперта, железнодорожный транспорт показал высокую эффективность

После запуска ChatGPT убытки компании OpenAI составили внушительные 540 миллионов долларов

Компания OpenAI потратила внушительную сумму на разработку своего чат-бота на основе Искусственного Интеллекта (ИИ). По данным портала The Information, ссылающегося на источник, осведомленный о финансовых делах компании, убытки OpenAI после