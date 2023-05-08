Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что тв-ведущего Такера Карлсона уволили из Fox News из-за его резкой критики президента Украины Владимира Зеленского.

Он утверждает, что надежный источник подтвердил, что увольнение Карлсона произошло из-за его «бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского».

Ранее, перед увольнением, владелец Fox News Руперт Мердок поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским, который был серьезно недоволен критикой, высказываемой Карлсоном в своих эфирах на американском ТВ относительно украинского конфликта.

Об увольнении популярного телеведущего тв-канала Fox News в Соединенных Штатах Америки было официально объявлено 24 апреля.