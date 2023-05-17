Согласно информации, глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден получает неполные разведывательные данные о ходе украинского конфликта, поскольку не все материалы американских спецслужб доходят до него. Об этом сообщил известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем веб-сайте.

Он отметил, что некоторые из лучших данных разведки о военных действиях на Украине не доходят до американского президента не из-за ошибок в передаче информации, а из-за разногласий и противоречивых оценок, предоставляемых различными аналитиками.

Ранее Джон Кирби, координатор по вопросам нацбезопасности Белого дома, сообщил, что Джо Байден поручил провести оценку ущерба, вызванного утечкой секретных документов Пентагона, главе американской нацразведки Эврил Хейнс.