Пограничники Российской Федерации усилили контрольно-пропускной режим на границе с Финляндией. Теперь некоторые финны, которые ранее пересекали границу с целью закупить бензин и продукты питания в России, могут лишиться визы прямо на границе. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Автор материала приводит случай, когда один из жителей Финляндии 12 мая решил как обычно посетить Выборг, чтобы купить продуктов и заправить автомобиль. Однако на контрольно-пропускном пункте российские пограничники попросили финна назвать приглашающую сторону в России, на что последний не смог ответить, сославшись на незнание русского языка. В результате ему вернули паспорт с аннулированной визой. При этом финн пожаловался, что российские пограничники пропустили гражданина Эстонии.

Издание отмечает, что согласно законодательства Российской Федерации иностранным гражданам нельзя использовать деловую визу для совершения поездок с целью приобретения топлива и продуктов питания.