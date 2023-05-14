Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пограничники Российской Федерации усилили контрольно-пропускной режим на границе с Финляндией. Теперь некоторые финны, которые ранее пересекали границу с целью закупить бензин и продукты питания в России, могут лишиться визы прямо на границе. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Автор материала приводит случай, когда один из жителей Финляндии 12 мая решил как обычно посетить Выборг, чтобы купить продуктов и заправить автомобиль. Однако на контрольно-пропускном пункте российские пограничники попросили финна назвать приглашающую сторону в России, на что последний не смог ответить, сославшись на незнание русского языка. В результате ему вернули паспорт с аннулированной визой. При этом финн пожаловался, что российские пограничники пропустили гражданина Эстонии.

Издание отмечает, что согласно законодательства Российской Федерации иностранным гражданам нельзя использовать деловую визу для совершения поездок с целью приобретения топлива и продуктов питания.

Вам может понравиться

Противник спланировал засаду и смог сбить целую специальную авиагруппу в Брянской области

ВСУ устроили засаду на границе с Брянской областью и сумели сбить авиагруппу спецназа ВВС России, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщают, что передвижение противника было замечено, однако он все

РВ: подразделения ВСУ прорвали фланг и нанесли успешный контрудар, вернув контроль над «дорогой жизни»

Боевики ВСУ снова получили доступ к трассе, соединяющей Часов Яр с Артемовском (Бахмутом). Этого локального успеха им удалось добиться в результате контратакующих действий, вынудивших подразделения ЧВК «Вагнер» отступить от «дороги

Тилан Блондо показала фигуру в купальнике

Популярная французская модель Тилан Блондо опубликовала в известной социальной сети фотографию, на которой она изображена в купальнике. 22-летняя модель решила приоткрыть завесу из своего отдыха в Тель-Авиве. На одной из