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«Бросок к Азовскому морю», который Киев планировал полгода, снова отложен из-за отсутствия «минимума» вооружения и техники, позволяющего начать подобную операцию. Вместо него ВСУ больше внимания стали уделять Авдеевке и Марьинке, однако и там особых успехов пока не видать, передает портал «Свободная пресса».

Именно поэтому Киев проводит информационные «операции», которыми пытается запугать Россию.

Так, вечером 11 мая по Сети начала стремительно распространяться информация о продвижении танковых колонн ВСУ из Харьковской области в сторону Белгорода. Имитация наступления была оформлена на достаточно высоком уровне. Украинские ВС даже задействовали звуковещательные станции ЗС-88, которые создавали иллюзию движения гусеничной тяжелой техники. Реалистичность вынудила перепечатать новость даже искушенных российских военкоров, однако позже выяснилось, что «наступление» было липовым.

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