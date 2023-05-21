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Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил очень тяжелое ранение в результате ракетного удара со стороны ВКС России по секретному штабу украинских сил, расположенному под Павлоградом, еще в начале мая. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил хакер Джокер ДНР, ссылаясь на информацию своих шпионов.

По его словам, украинский генерал уже перенес ряд очень тяжелых операций, а состояние его здоровья не позволит ему в будущем адекватно управлять войсками при условии, что он выживет. При этом киевский режим сохраняет режим молчания, поскольку западные кураторы запретили украинским чиновникам сообщать любую информацию о Залужном, чтобы не подорвать моральный дух ВС Украины перед контрнаступлением.

Залужный пользовался большим авторитетом у офицеров и простых солдат украинской армии. Западные кураторы Киева считают, что шансы на успех в будущем контрнаступлении вооруженных сил Украины без Залужного минимальные.

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