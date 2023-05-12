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Как отмечают в своем материале «Известия», на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск) продолжаются активные наступательные действия ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ ВС России. При этом украинская «Гвардия наступления» попыталась контратаковать сразу с двух направлений в надежде окружить город.

Противник всеми силами пытается деблокировать остатки своего гарнизона в Бахмуте. Для этих целей командование ВС Украины уже задействовало свои стратегические резервы, а именно штурмовые бригады «Гвардии наступления», которые перешли в контратаку в районе Клещеевки и Хромово.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, противник предпринимает отчаянные шаги в попытке переломить ход боевых действий в окрестностях Бахмута. Использование подразделений из так называемой «Гвардии наступления», которые должны были принимать участие в давно анонсированном контрнаступлении ВС Украины, в разы усложняет военную обстановку в районе Бахмута для российских сил. Однако по мнению эксперта, ВС России справятся с возникшей угрозой и все равно освободят город.

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