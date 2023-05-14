Украинская разведка получит 100 беспилотных аппаратов Vector от Германии в ближайшее время. В ГУР при Минобороны страны заявили, что это уже вторая партия таких дронов. Первая, в которую вошли 33 единицы, была получена в августе и якобы показала высокую эффективность, передает РИА Новости.

Беспилотные аппараты, рассчитанные на двухчасовой полет, могут разгоняться до 72 километров в час. Они оснащены инфракрасными и электрооптическими сенсорами, которые дают возможность круглосуточно вести наблюдение. Кроме того, технологии искусственного интеллекта, применяемые немецкими инженерами, позволяют запоминать обнаруживаемые объекты и идентифицировать их в следующий раз в автоматическом режиме.

Дроны передают видеосигнал на наземные станции управления в режиме онлайн, а также могут задействоваться в любую погоду благодаря надежной и устойчивой к любым воздействиям конструкции.