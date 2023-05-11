Приморские власти приняли решение передать первую партию машин, которые изъяли у незаконных заготовщиков леса в рамках уголовных дел, морским пехотинцам и добровольцам в составе военного отряда «Тигр» в зоне СВО. Об этом сообщается в канале Телеграм главы региона Олега Кожемяко.

Кожемяко подчеркнул, что эти машины, а также тяжелая техника, находились под арестом и теперь переданы в зону проведения специальной военной операции. Он отметил, что данный транспорт необходим для наших защитников и будет более полезен им, чем браконьерам. Количество автомобилей, направленных для военнослужащих в зону спецоперации, не указывается.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании отделений фонда помощи участникам спецоперации в российских регионах. Он подчеркнул, что власти страны приняли решение об утверждении устава фонда.