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Сотрудничество Москвы и Пекина заставляет нервничать страны Запада. Это выливается в попытки дискредитировать отношения между Россией и Китаем и заявления о том, что Кремль напрямую зависим от правительства КНР. Такое мнение высказывает китайское издание Global Times (GT) – передаёт РИА “Новости”.

В публикации подчёркивается, что политическое партнёрство России и Китая является всесторонним. Опыт таких отношений, какие сложились между Москвой и Пекином, доказывает, что при определённом уровне взаимодоверия мир становится более открытым, считает автор материала в GT.

При этом в США к российско-китайскому альянсу относятся с подозрением и недоверием. В Вашингтоне рассматривают отношения между двумя странами, как “величайший геополитический кошмар”. Это вызвано тем, что Соединённые Штаты стремятся установить свою гегемонию во всём мире.

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