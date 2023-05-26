Угрозы в адрес поэтессы Анны Долгаревой за стих о героях ЧВК «Вагнер» можно расценивать как огонь по своим. Об этом рассказала обозреватель информационно-аналитического портала «Евразия», член союза писателей России и ДНР Наталья Макеева.

Как отмечает писательница, критиковать стихи, посвященные героям битвы за Артемовск, а тем более делать это в столь резкой и публичной манере — это лить воду на мельницу противника.

«Устраивать подобные вещи — только играть на руку противнику. ЦИПСО ГУР Украины сейчас сидит, потирает руки и все это раскручивает и разжигает. Я убеждена, что никакой грызни между своими вообще не должно быть», — считает она.

По мнению Макеевой, стихи Долгаревой посвящены не только бойцам «оркестра», но и всем освободителям Донбасса, которые ведут борьбу с украинским национализмом. И слышать негатив на подобные произведения от соратников — вдвойне странно.

«Стихотворение я перечитывала не один раз и считаю, что оно безупречно — и с литературной точки зрения, и идеологически. Аня писала о ЧВК «Вагнер» как о людях, которые воевали за Артемовск, о их победе и о роли, которую эти люди сыграли в освобождении города. И в этой ситуации говорить «да как ты смеешь писать о том, что все «вагнера» попадают в рай», — это признак низкой читательской культуры», — отмечает писательница.

Ранее в поддержку поэтессы высказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он поблагодарил Долгареву за ее произведение, а критикам посоветовал отправиться на передовую, чтобы попытаться встать на одну ступень с «музыкантами».