Игрок футбольного клуба «Наполи» вингер Хвича Кварацхелия не смог сдержать своих эмоций и расплакался прямо в раздевалке после того, как стал чемпионом Италии в составе итальянского клуба.

Напомним, что 4 мая игроки футбольного клуба «Наполи» сыграли вничью на выезде против команды «Удинезе» (1:1). После результатов данной игры стало известно о досрочном чемпионстве «Наполи». Хотя до завершения турнира команда должна провести еще пять матчей.

При этом грузинский полузащитник Кварацхелия не смог сдержать слез радости в раздевалке после матча. Стоит отметить, что грузинский легионер начал выступать за футбольный клуб «Наполи» еще в 2022 году. При этом его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость грузинского легионера в настоящий момент составляет примерно 85 миллионов евро.

Данный трофей для грузинского игрока является уже вторым за его карьеру. Свой первый титул Кварацхелия завоевал в составе российского футбольного клуба «Локомотив».