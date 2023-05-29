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В районе населенных пунктов Даниловка и Пятихатки уничтожены опорные пункты ВСУ. Отличились расчеты самоходных минометов “Тюльпан”, рассказал глава пресс-службы группировки войск “Восток” Александр Гордеев.

Он также отметил, что два минометных расчета ВС Украины уничтожено российскими военными вблизи населенного пункта Каменское.

Удары ВС РФ наводили беспилотные аппараты, обнаружившие позиции противника. Таке они зафиксировали поражение целей.

Напомним, в ночь на 29 мая ВС РФ вновь нанесли массированные удары по объектам ВСУ с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Мощные взрывы звучали в Киеве, Одессе, в центральных и западных регионах Украины. По сообщениям некоторых телеграм-каналов, ночь оказалась одной из самых сложных для ПВО,

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