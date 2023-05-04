Больше двух десятков двигателей, 14 навигационных систем, несколько пулемётов, а также другое вооружение и оборудование может поставить США в Чехию для модернизации и ремонта боевых вертолётов. Соответствующую сделку одобрил Государственный департамент Соединённых Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт об обновлении шести вертолётов AH-1Z Viper и двух UH-1Y Venom. Вместе с оборудованием чешская сторона получит комплекс услуг от подрядных организаций, которые займутся работами, логистикой и обслуживанием военной техники. Общая сумму сделки составит 650 миллионов долларов.

Госдеп полагает, что такие меры помогут усилить обороноспособность союзного США государства в Европе и при этом существенно не изменят баланс сил в регионе. Теперь сделку должен одобрить Конгресс США.