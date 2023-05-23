ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские власти снова выдвинули предположения, откуда частная военная компания “Вагнер” берёт вооружение. На этот раз представитель Госдепа Мэттью Миллер рассказал, что ЧВК пытается покупать оружие для применения в зоне СВО через третьи страны. Как вариант, через африканское государство Мали. Об этом сообщает ТАСС.

Выбор Мали в качестве передаточного звена не случает, заявил Миллер. В этой стране у ЧВК “Вагнер” есть опорные пункты. Само же вооружение якобы закупается через представителей в этой стране по подложным документам для транзакций, полагают в Госдепе США.

В то же время Миллер заявил, что американские власти и военные пока не располагают точно информацией, что какие-либо поставки оружия для ЧВК “Вагнер” были осуществлены или хотя бы согласованы через третьи страны. Представитель Госдепа добавил, что в своё время Белый дом ввёл санкции против компаний и лиц, которые могли бы быть причастные к передаче вооружения ЧВК “Вагнер”.

Ранее власти США заявляли, что представители “Вагнера” ведут переговоры о поставке вооружения из КНДР и Китая.

Вам может понравиться

Stern: поставка F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО в ВВС Украины

Если западные страны решили обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, то Киев вскоре получит это вооружение, сообщает немецкое издание Stern. Авторы публикации уверены, что другой альтернативы поставкам этих боевых самолетов

ВС России отследили и уничтожили контратаковавшее под Авдеевкой украинское подразделение

Под Авдеевкой подразделение украинских войск попыталось устроить нечто вроде “контрнаступа”, но нарвалось на достойный отпор. Артиллеристы 1-й Славянской бригады выследили их и уничтожили, сообщает РИА Новости. Целью боевиков было восстановление

«МК» поведал жуткие истории гражданских о пережитом кошмаре в Бахмуте

Гарнизон ВС Украины удерживает последний укрепрайон под названием «Самолет» в Бахмуте (ранее Артемовск), после чего населенный пункт будет полностью освобожден российскими штурмовиками от украинских боевиков. Однако в подвалах многих многоэтажных