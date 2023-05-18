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США находятся в очень удобной позиции наблюдателя, поставляя вооружение Украине и располагаясь на безопасном расстоянии от театра военных действий. В то же время Европа “истекает кровью и снова страдает от боли”. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times. Выдержки из неё приводит РИА “Новости”.

В публикации утверждается, что Европа в результате российско-украинского конфликта столкнулась с серьёзным экономическим кризисом. Причиной стал отказ от российских энергоносителей и санкции в отношении Москвы. На этом фоне европейская промышленность переживает сейчас не лучшие времена, часть производств и вовсе перебрались в США. В этой связи европейцам приходится привыкать к менее комфортной жизни, говорится в публикации.

В то же время на другом берегу Атлантики уже подсчитывают прибыли от изменений энергетической зависимости Европы и приобретения новых производств – конфликт между Москвой и Киевом оказался на руку США, которые продолжают его поддерживать, посылая на Украину вооружение.

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