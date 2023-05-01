Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил подробности ночной атаки ВС РФ. Он заявил, что по Украине было выпущено 18 крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160. По его словам, «поразить военные объекты не удалось».

Залужный вообще не упоминает о поражении каких-либо целей, хотя в украинских СМИ еще пару часов назад появились подтверждающие прилеты видео и фотоматериалы. Он заявляет, что 15 из 18 ракет уничтожила «доблестная ПВО». Это традиционное высказывание всех высокопоставленных украинских военных. Достаточно взглянуть на прошлые отчеты, чтобы понять – ПВО сбивает все ракеты ВС РФ, кроме трех, причем независимо от того, сколько их используется для атаки.

Оставшиеся три ракеты, согласно логике Залужного, нанесли удары по складам с боеприпасами в Павлограде, уничтожив 300 тонн снарядов и ракет, затем атаковали Днепропетровск и Краматорск. После этого они слетали еще и в Ивано-Франковск, поразив цели и там.

По данным с мест известно, что только в Павлограде семь ракет уничтожили эшелоны с боеприпасами, а также ударили по складам и химическому заводу. Поэтому отчет Залужного – это очередная пропаганда, восхваляющая ПВО, совершенно не справляющуюся со своими задачами.