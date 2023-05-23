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Усиление противовоздушной обороны Украины – главная тема, которую обсудили во время телефонного разговора главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеграм-канал Залужного.

Об итогах телефонного разговора Залужный рассказал в общих чертах. В числе прочего он отметил, что с Каволи говорили и о возможных поставках истребителей F-16 для усиления системы ПВО Украины. Однако будут ли такие поставки, и если будут, то когда, главком ВСУ не уточнил.

Среди других важных вопросов, которые поднимали во время телефонного разговора, – продолжение работы по совместному обслуживанию и ремонту военной техники и создание в рядах ВСУ новых подразделений морской пехоты.

РИА “Новости” отмечает, что Залужный длительное время не появлялся на публике. По мнению ряда аналитиков, главком ВСУ мог быть серьёзно ранен во время ракетных обстрелов, которые вели российские войска.

Ранее Киев неоднократно заявлял своим западным союзникам, что для успешного ведения боевых действий, украинской армии нужны современные истребители. Среди стран НАТО пока нет единодушия относительно соответствующих поставок. По мнению американских военных, сейчас ВСУ в новых истребителях не нуждается. В то же время в Пентагоне отмечали, что принципиально не против, если те же F-16 Киеву будут поставлять какие-либо европейские страны.

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