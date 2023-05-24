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Украина в ближайшее время начнет контрнаступление. Для этого у нее уже имеется необходимый минимум вооружения, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В беседе с журналистами японского канала NHK Буданов не стал скрывать, что оружия в распоряжении украинской армии все еще мало. Он отметил, что Киеву необходим “солидный запас” техники, вооружений и боеприпасов, а также требуются истребители F-16. Однако минимум, с которым ВСУ могут начать контрнаступление, уже имеется.

Напомним, что Киев и Запад с декабря угрожают ВС РФ контрнаступлением, постоянно меняют даты его гипотетического начала, регулярно заявляют о переносе операции. В России считают участие стран НАТО в обсуждении контратакующих действий Украины их вовлеченностью в конфликт.

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