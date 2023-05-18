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Британия должны быть в лидерах противолодочной обороны и успешно противодействовать российским субмаринам. А для этого соответствующую сферу национальной безопасности следует финансировать активнее. Об этом заявил Глава ВМС Великобритании адмирал Бен Ки – передаёт ТАСС.

По словам Ки, российские подводные лодки – особенно новейшие образцы – отличаются крайне высоким показателем бесшумности. По этому показателю они одни из лучших в мире. Таким образом, Соединённому Королевству стоит принять больше усилий, чтобы “обнаруживать, находить и при необходимости поражать” российские субмарины, считает глава ВМС Великобритании.

Среди прочего Ки отметил, что британским властям стоит активнее финансировать работы по созданию квантовых акселерометров (они позволят вести навигацию в случае отказа спутников), а также искусственного интеллекта, который будут внедрять в систему кораблей Великобритании, делая их “более живучими и опасными для противника”. Также адмирал добавил, что в будущем всё более значительную роль в британских ВМС будут играть беспилотные летательные аппараты.

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