С гиперзвуковыми ракетами способны справиться только лазерные установки, размещаемые на орбите, заявил глава компании United Launch Alliance Тори Бруно.

Он отметил, что имеет большой опыт в противоракетной обороне, так как принимал непосредственное участие в создании американской системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Также Бруно использовал лазерные установки Airborne Laser воздушного базирования, которые в ходе испытаний уничтожили сперва тактические ракеты, а затем беспилотные аппараты. В последних лазеры в буквальном смысле выжгли всю электронную начинку.

По мнению Бруно, размещенные в космосе лазеры смогли бы отслеживать любую ракету или самолет с момента их запуска, что позволило бы свести к минимуму любые риски, связанные с этим вооружением.