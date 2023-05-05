Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил провести проверку деятельности телеграм-каналов. Если она покажет большое число нарушений, глава СПЧ призывает ввести для них такое же регулирование, как и для средств массовой информации.

«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», – цитирует Фадеева РИА Новости.

Он отметил, что средства массовой информации подчиняются довольно строгим требованиям законодательства в то время как телеграм-каналы находятся в «свободном плавании». При этом многие из них выполняют точно такие же функции, как и обычные СМИ, что «раздражает».

Напомним, глава СПЧ уже предлагал закрыть «Википедию», которая искажает исторические факты. Однако одновременно с этим он призвал сперва создать альтернативный ресурс.