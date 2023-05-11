Людьми, которые призывают полностью или частично вернуть на Украину русский язык должна заниматься Служба безопасности Украины. Такое заявление сделал один из главных русофобов страны и по совместительству глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, отдельные публичные украинцы делают заявления о том, что русский язык запрещать ни в коем случае нельзя, что он должен быть по-прежнему распространен на Украине.

«Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык должен быть распространен на территории нашей страны», – заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны.

Не исключено, что он намекал на опального бывшего советника главы ОП Алексея Арестовича, который в феврале назвал психическим отклонением ненависть к русскому языку и попытки его запрещать. Также Арестович спрогнозировал увеличение русскоязычных жителей в Киеве, где и так большинство общается на русском.