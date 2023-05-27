Украина признала, что диверсия на Крымском мосту в октябре прошлого года – это ее рук дело. Этот террористический акт упомянул глава Службы безопасности страны (СБУ) Василий Малюк.

Он заявил, что именно возглавляемая ним спецслужба “предприняла определенные меры”, чтобы разрушить логистику ВС РФ и перерезать Крымский мост. Цель была достигнута, хоть и на совсем короткое время.

Малюк не стал раскрывать подробности о диверсии, но одного того, что он признал совершение теракта, о многом говорит.

Напомним, что после диверсий, совершенных ВСУ, украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским сразу же заявляют о непричастности Украины. Так было и с диверсантами, напавшими на Белгородскую область. После инцидента украинский лидер заявил, что ничего не знал о подготовке этой атаки.