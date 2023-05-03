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Россия в качестве наказания Запада за поддержку Украины может атаковать его критическую инфраструктуру в Мировом океане. Речь идет о подводных кабелях, заявил возглавляющий разведку Североатлантического альянса Дэвид Каттлер.

Он пояснил, что на такой шаг Россия может пойти, чтобы получить в свое распоряжение инструменты, позволяющие оказывать влияние на Великобританию и другие страны НАТО, выступающие за предоставление военной помощи Украине. У РФ имеются все возможности для атаки на подводные кабели и иные объекты критической инфраструктуры.

Каттлер заметил также, что Россия существенно усилила патрулирование в Атлантическом океане. Ее присутствие там, по заявлению главы натовской разведки, сейчас гораздо мощнее, чем во все предыдущие годы.

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