Россия в качестве наказания Запада за поддержку Украины может атаковать его критическую инфраструктуру в Мировом океане. Речь идет о подводных кабелях, заявил возглавляющий разведку Североатлантического альянса Дэвид Каттлер.

Он пояснил, что на такой шаг Россия может пойти, чтобы получить в свое распоряжение инструменты, позволяющие оказывать влияние на Великобританию и другие страны НАТО, выступающие за предоставление военной помощи Украине. У РФ имеются все возможности для атаки на подводные кабели и иные объекты критической инфраструктуры.

Каттлер заметил также, что Россия существенно усилила патрулирование в Атлантическом океане. Ее присутствие там, по заявлению главы натовской разведки, сейчас гораздо мощнее, чем во все предыдущие годы.