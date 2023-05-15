Российская авиация отбила у украинских боевиков желание на длительное время размещаться в Снигиревке. После удара, в результате которого несколько подразделений было уничтожено, ВСУ стали использовать населенный пункт лишь в качестве перевалочной базы, рассказал РИА Новости глава администрации района Юрий Барбашов.

Он напомнил, что во время одной из попыток перебросить войска в Кривой Рог, ВСУ понесли потери в Снигиревке. Авиация нанесла сокрушительный удар и уничтожила подразделения противника.

С тех пор украинские подразделения не размещаются в населенном пункте на длительный срок. Если они и появляются, что быстро уходят, зная, что в противном случае мощный удар российской авиации может повториться.

В апреле украинская ПВО при попытке сбить ракету ВС РФ повредила школу в селе Васильевка Снигиревского района. Тогда Барбашов рассказал, как боевики пытались переложить ответственность за свой же удар на российских военных.