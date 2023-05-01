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Сергей Шайхет, возглавляющий полицию Николаевской области, анонсировал ракетный залп сотней ракет по целям на Украине. В своем телеграм-канале он написал, что массированный удар может наноситься как авиацией, так и Черноморским флотом.

Ожидают ракетного удара и украинские журналисты. Они заявляют, что стратегическая авиация ВС РФ все активнее совершает боевые вылеты, а в Черном море появилось значительно больше кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр».

«В Черном море с уменьшением силы шторма российская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп „Калибров“ увеличился до 8 ракет», – сообщил представитель Оперативного командования ВСУ «Юг» Владислав Назаров.

В настоящий момент над территорией Румынии то и дело появляются американские разведывательные самолеты P-8A Poseidon и беспилотники RQ-4B Global Hawk. В акваторию Черного моря они соваться не рискуют, однако отслеживают все ракетные атаки ВС РФ.

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