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В населенные пункты, расположенные на территории Николаевской области, вернулась большая часть населения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на заявление главы региона Виталия Кима.

По его словам, в настоящее время в городе Николаев находится примерно 460 тысяч жителей, а до начала боевых действий в областном центре проживало примерно 486 тысяч человек.

Глава региона заявил, что основная масса жителей Николаевской области, которые временно переехали в другие регионы страны, активно возвращаются домой в виду отсутствия угрозы обстрелов. По словам Кима, жители Николаевской области устали жить в других местах и поэтому вернулись в родные дома.

Ранее Телеграм-канал «Иди и смотри» со ссылкой на информацию от местных жителей сообщил о массовой переброске подразделений вооруженных сил Украины из Харьковской и Сумской областей на территорию населенных пунктов Запорожского региона, подконтрольных украинским властям.

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