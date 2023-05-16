Российская армия не является ни второй, ни третьей армией мира. Однако при этом она довольно мощная. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в одном из интервью. Его цитирует РИА “Новости”.

По мнению Буданова, “военную машину” России нельзя назвать самой сильной. Однако она была и остаётся одной и самых мощных, которые когда-либо существовали. “Точно в первую десятку входит”, – подчеркнул главный украинский разведчик. Наряду с этим глава ГУР Украины заявил и о “максимальной мощности” системы российских спецслужб.

Высказался Буданов и о частной военной компании “Вагнер”, которая принимает участие в специальной военной операции на стороне российских войск. По словам главы ГУР, которые приводит “RB Новости”, “вагнеровцы” показали максимальную эффективность на поле боя.