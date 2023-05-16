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Между Россией и Украиной должна быть создана демилитаризованная зона. Такова цель украинской стороны в конфликте Киева с Москвой. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию “Исландия” – передаёт “МК”.

По словам Буданова, демилитаризованная зона должна составлять 100 километров. Глава ГУР Украины подчеркнул, что её создание станет признаком того, что конфликт с Россией закончен.

Специальная военная операции России началась 24 февраля прошлого года. Тогда президент Владимир Путин обозначил её главные цели с российской стороны. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергалось агрессии со стороны прозападных украинских властей.

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