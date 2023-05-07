Руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов на вопрос об убийстве Дарьи Дугиной заявил, что Киев намерен и дальше «убивать русских где угодно до полной победы Украины», сообщает издание «Царьград» со ссылкой на YahooNews.

Тем самым он косвенно подтвердил, что теракты организуют именно украинские спецслужбы. Впрочем, на прямой вопрос об этом Буданов отвечать на стал.

Он лишь заявил, что подобные преступления якобы не являются террористическими акциями, так как Украина «борется за свое освобождение». Автор публикации называет это заявление признанием в организации убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на писателя Захара Прилепина, а также теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года.

Обозреватель также сообщил, что глава ГУР постоянно находится на Рыбальском острове в бункере и везде носит с собой оружие.