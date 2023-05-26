Контрнаступление ВСУ пойдет по худшему сценарию, а конфликт затянется на много лет, к чему страны НАТО должны быть готовы уже сейчас, заявил глава Генштаба чешских Вооруженных сил Карел Ржехка.

Он пояснил, что хотя Украине уже передали танки, другую бронетехнику и вооружение, в таких операциях, как масштабное контрнаступление, всегда имеется множество неизвестных. Поэтому по его мнению, ничем хорошим для Киева оно не закончится.

Ржехка заявил, что целью Запада является поколебать уверенность России в том, что время работает на нее. Для этого нужно не просто накачивать Украину оружием и техникой, но еще и помогать в сферах строительства, культуры, образования и прочих. Не только деньгами, но и дипломатически и морально.