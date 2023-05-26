ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление ВСУ пойдет по худшему сценарию, а конфликт затянется на много лет, к чему страны НАТО должны быть готовы уже сейчас, заявил глава Генштаба чешских Вооруженных сил Карел Ржехка.

Он пояснил, что хотя Украине уже передали танки, другую бронетехнику и вооружение, в таких операциях, как масштабное контрнаступление, всегда имеется множество неизвестных. Поэтому по его мнению, ничем хорошим для Киева оно не закончится.

Ржехка заявил, что целью Запада является поколебать уверенность России в том, что время работает на нее. Для этого нужно не просто накачивать Украину оружием и техникой, но еще и помогать в сферах строительства, культуры, образования и прочих. Не только деньгами, но и дипломатически и морально.

Вам может понравиться

В украинских СМИ появилось свежее фото главкома ВСУ Залужного рядом с новым катером “Буча”

В украинских СМИ 26 мая появилось первое фото главкома ВСУ Валерия Залужного после его загадочного исчезновения. На снимке он стоит рядом с артиллерийским катером “Буча” в окружении других военнослужащих. Залужный

Военный эксперт Матвийчук: нынешние действия ВСУ не являются контрнаступлением

Заявляя об уже начавшемся контрнаступлении, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк несколько преувеличивает. Действия украинской армии нельзя назвать контратакующими, рассказал порталу News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что контрнаступление

Уцелевшие диверсанты устроили пресс-конференцию и пообещали “вернуться” в Белгородскую область

Боевики проукраинских организаций “Свобода России” (запрещена в РФ как террористическая организация) и “Русский добровольческий корпус” (также является террористической организацией, запрещенной на территории РФ) после вторжения в Белгородскую область затеяли “пресс-конференцию”.