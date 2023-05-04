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В ходе заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества украинские делегаты устроили очередной цирк. Они предпринимали попытки развернуть флаг своей страны, несмотря на недовольство представителей остальных государств.

Так, первую попытку предпринял один из присутствующих в зале делегатов, однако его быстро вытолкали подальше, несмотря на сопротивление. Чуть позже с флагом появились уже двое мужчин и женщина.

Другие делегаты попытались помешать совершенно неуместной процедуре демонстрации украинского флага, но один из мужчин агрессивно реагировал на эти попытки и чуть не затеял драку.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», – заявила глава российской делегации Ольга Тимофеева.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал всех участников саммита прекратить неуместные действия. Он также пытался вывести из зала агрессивно настроенных украинцев.

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