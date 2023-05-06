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В своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов «Группы Вагнера» в подразделения спецназа «Ахмат». Он пояснил, что «музыканты» имеют опыт сражений в Бахмуте (Артемовске) и хорошо знают местность.

По словам Кадырова, бойцы отлично знают Апти Алаудинова и Адама Делимханова, возглавляющие подразделения «Ахмата». Именно с ними можно связаться для вступления в спецназовские отряды.

Кадыров отметил, что «Ахмат» примет любое число бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, для всех, кто согласится перейти в спецназ, командиры создадут наилучшие условия.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность 10 мая вывести свои подразделения из Артемовска и передать город спецназовцам «Ахмата».

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