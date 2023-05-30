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Алексей Рогозин, глава АНО «ЦРТТ», заявил, что среди беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали Москву утром 30 мая, не было военных беспилотников UJ-22 Airborne. Он отметил, что упомянутые на видео дроны не имеют характерных конструктивных элементов подкосов, присущих UJ-22. Рогозин также отметил, что один из дронов, запечатленных на видео, напоминает обычный частный самолет Cessna, который встречается в России довольно часто.

Ранее Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники, сообщал о возможном причастии беспилотников UJ-22 Airborne производства «Укрджет» к нападению на российскую столицу.

Министерство обороны России ранее сообщило, что Москву и область атаковали восемь беспилотников, которые все были сбиты.

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