В Шебекинском округе Белгородской области 27 мая был самый тяжелый день. В результате обстрелов ВСУ погиб охранник одного из городских предприятий. Кроме того, ранения получили двое подростков, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что 17-летнего мальчика контузило в результате взрыва, а 15-летняя девочка получила осколочное ранение ног. Сейчас детей доставляют в областную больницу, что оказать качественную медицинскую помощь.

Пострадал при обстреле еще один мужчина. Ему рассекло голову, но врачи обработали рану и отправили его домой.

Гладков рассказал, что удары пришлись по крупным предприятиям, причем на одном из них возник пожар. Помимо этого, зафиксировано повреждение ЛЭП, которое уже ищут специалисты.