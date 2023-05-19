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Министерство обороны РФ сообщило о новом подвиге военнослужащего Артема Черкасова, механика-водителя реактивного артиллерийского дивизиона гвардии, который уничтожил вооружение, военную технику и боевых боевиков украинских националистов в рамках спецоперации. Инцидент произошел 19 мая.

По данным Минобороны, противник оказывал активное сопротивление и открывал огонь по позициям боевой машины Черкасова. Вследствие непрерывного ответного огня, рядовой оперативно и профессионально маневрировал, обеспечивая безопасность своего расчета и эффективное ведение огня с новых позиций.

Благодаря тактическому мастерству Артема Черкасова противник понес значительные потери в вооружении и технике, вынужден был отступить с удерживаемых рубежей. Расчет под командованием рядового Дениса Шептунова осуществлял артподдержку российских подразделений, находившихся в наступлении против украинских боевиков. В ходе боя они точно поразили позиции боевиков, уничтожив боевые машины пехоты с экипажем, два внедорожника и значительное количество боевиков.

Это позволило российским войскам разгромить вооруженное формирование боевиков, которые покинули поле боя, бросив свое оружие. Российские военнослужащие успешно преодолели оборонительный рубеж противника без потерь и создали благоприятные условия для дальнейшего наступления.

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