Германские власти заключили контракт с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на производство 18 новых основных боевых танков Leopard 2A8 для пополнения такого же количества машин версии 2A6, поставленных Украине. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поставки 18 танков должны начаться в 2025 году, и все они должны быть переданы немецкой армии к концу 2026 года. Соглашение последовало за утверждением парламентом страны финансирования в размере около 525 миллионов евро для приобретения Бундесвером новой военной техники. Контракт также включает опцион на дополнительные 105 танков, что в сумме будет стоить около 3 миллиарда евро, если правительство ФРГ продолжит закупки танков дл Бундесвера.

Танки Leopard 2A8 будут основаны на варианте 2A7V с интегрированной системой активной защиты Trophy от израильской компании Rafael. В настоящее время, по данным Института стратегических исследований (IISS), парк Германии насчитывает 321 танк Leopard-2, не считая находящихся на хранении.

Относительно своих запасов старых танков Берлин ранее заявил, что из них Киеву «будет передано в дар по крайней мере 100 танков Leopard-1A5 из его собственных хранилищ, а также из запасов Дании и Нидерландов.

Согласно информации KMW, «небольшое количество» танков Leopard 2A4 немецкого производства будет поставлено в Чехию и Словакию, чтобы заменить те, которые каждая страна отправила в Украину. Кроме того, концерн KMW заявил, что правительство Германии «поручило» ему произвести 12 новых самоходных гаубиц PzH 2000 для частичного восполнения артиллерии Бундесвера, ранее также поставленной на Украину.

Ранее мы сообщали, что в Германии растет давление со стороны оппозиции с целью склонить федеральное правительство к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования Taurus – вслед за поставками аналогичного оружия Великобританией и Францией.