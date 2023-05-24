ФРГ продолжает оставаться одним из главных европейских поставщиков вооружения для ВСУ. Власти страны опубликовали список военной техники, которую уже передали или намерены передать Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего в новый пакет военной помощи вошли 54 беспилотника Vector. Эти дроны предназначены, в основном, для проведения разведки. Помимо этого, Украине передали радиолокационную систему воздушного наблюдения и перехвата целей TRML-4D. Также в новый пакет военной помощи вошли средства разминирования, специализированный автотранспорт, мостоукладчики и так далее.

ТАСС отмечает, что по данным немецких властей, с начала конфликта России и Украины, Киеву была оказана помощь на 17 миллиардов евро. Причём речь идёт не только о поставках военной техники, но и о гуманитарной и финансовой помощи.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что военная помощь со стороны стран Запада Украине не приближает мирное урегулирование конфликта, а лишь усиливает его. Ранее военные аналитики прогнозировали, что темпы и объёмы военной помощи Киеву скоро будут зависеть от итогов контрнаступления ВСУ. Если оно провалится, страны НАТО могут отказаться от поддержки Киева.