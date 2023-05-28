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За минувший месяц Россия наносила удары по тыловым регионам Украины, для которых использовала 160 ракет. Также по целям было выпущено 340 беспилотных аппаратов, заявили в украинском Генштабе.

По этой статистике был сделан вывод, что у России не “заканчиваются ракеты”, как многие политики без умолку заявляли с февраля прошлого года. Напротив, РФ нарастила объемы производства и ракетного вооружения, и дронов, причем все эти боеприпасы относятся к высокоточным.

Напомним, с конца апреля воздушная тревога объявляется на территории Украины практически каждую ночь. Ударами ракет и беспилотных летательных аппаратов уничтожаются склады с боеприпасами, места дислокации боевиков, а также западная техника и вооружение.

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