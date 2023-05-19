Генштаб ВСУ выдал очередную сводку, в котором особое внимание привлекает пункт о якобы уничтоженных российских ракетах. Он появляется постоянно после ударов ВС РФ, причем украинские высокопоставленные военные стремятся выставить напоказ «успехи» своей ПВО, совершенно забывая о нанесенном ущербе, пишет «Военное обозрение»,

Так, за минувшие сутки было нанесено 39 ударов, причем противовоздушная оборона якобы перехватила 21 ракету и 8 беспилотников, включая дроны-камикадзе «Герань-2». При этом о потерях оружия и боеприпасов Киев умалчивает. Между тем, ущерб нанесен огромный, из-за чего долго планируемое и еще дольше отодвигаемое контрнаступление ВСУ может и не состояться.

Стоит упомянуть о взрывах в Хмельницком и Тернополе несколько дней назад, об ударах по Одессе, Кривому Рогу, другим городам, где пострадали склады с боеприпасами, беспилотными аппаратами, техникой. Киев сообщает, что везде, куда летят российские ракеты, находятся «промышленные предприятия», однако не объясняет, почему детонация после взрывов продолжается по несколько часов подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ тратят огромное количество зенитных боезарядов на уничтожение каждой ракеты, поэтому они в два-три раза увеличивают число сбитых средств поражения.