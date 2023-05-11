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Украинские подразделения пытаются контратаковать в районе Артемовска. Генштаб ВСУ заявил, что они уже продвинулись почти на один километр на южном фланге в направлении населенного пункта Клещеевка. Подобными заявлениями, сообщающими о небольших локальных успехах, командование ВСУ пытается прикрыть неудачи на других направлениях.

В то же время ВСУ получили удар от российских войск рядом с селом Ступочки и были вынуждены отступать. Под Ивановским ситуация для нацистов тоже весьма плачевна, там удары по ним наносятся бойцами ЧВК «Вагнер», которые надежно удерживают позиции.

В самом Артемовске российские ВС еще на 170 метров продвинулись вперед и вышли к одному из ключевых укрепрайонов противника. По словам основателя ЧВК «Вагнер», они приближаются к дороге на Часов Яр, по которой Киев все еще ухитряется снабжать свой гарнизон.

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