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Российские ВС запустили по украинской территории 54 дрона-камикадзе “Герань 2”, сообщили в Генштабе ВСУ. Это является рекордным показателем, ранее такое количество дронов еще не прилетало.

Также в украинском Генштабе сообщили, что дроны летели с двух направлений – из Краснодарской и Брянской областей. При этом в очередной раз прославлялась “всемогущая” украинская ПВО, которая якобы “сбила” 52 дрона из 54.

По таким подсчетам выходит, что все объекты в Киеве, а также в Житомирской, Сумской и Черкасской областях каким-то непостижимым образом атаковали всего два беспилотных аппарата.

Вряд ли уже кто-то удивляется подобным припискам. Все было заранее понятно, когда мэр Киева Виталий Кличко заявил о 40 сбитых дронах во время первой волны атаки, причем выпущено тогда было только 20 барражирующих боеприпасов.

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