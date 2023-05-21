Киевский режим продолжает отчитываться о тяжелых боевых действиях, проходящих в квартале «Самолет» Бахмута (ранее Артемовск). Соответствующие сводки Генерального штаба ВС Украины вчера вечером и сегодня утром включали и данные о городских боях в Бахмуте.

В соответствии с военными сводками украинского Генерального штаба, населенный пункт Бахмут продолжает оставаться эпицентром боевых действий на Донецком направлении фронта. При этом в сводке подчеркивается, что подразделения украинской армии «продолжают вести боевые действия за город».

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин еще 20 мая в субботу сообщил о взятии населенного пункта Бахмут. Позже данная информация была подтверждена и Министерством обороны Российской Федерации.

Пригожин также опубликовал видео с водружением флагов ЧВК «Вагнера» и Российской Федерации в Бахмуте, однако, по словам спикера Восточной группировки войск ВС Украины Сергея Череватого, данное видео было записано якобы возле здания железнодорожного вокзала, находящееся в центральном районе города.