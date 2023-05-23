Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, стоит перед возможным снятием с должности. Это решение может быть принято из-за того, что город Артемовск (Бахмут) взят российскими силами.

Информация, полученная из Telegram-канала «Резидент», свидетельствует о недовольстве президента Украины Владимира Зеленского проведением операции под Артемовском. Он выразил разочарование в провале контрнаступления и потере этого города. Существует информация, что на уровне Банковой управляющие круги выражают неудовлетворение по поводу работы генерала Сырского и рассматривают вопрос о его замене.

Сам генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что украинские военные захватили лишь небольшую часть Артемовска и продвигаются, сосредоточиваясь на флангах. Фактически он признал то, что российские ВС получили контроль над городом.