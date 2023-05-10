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Запад не дает Украине вооружение, которое могло бы обеспечить ей победу. США больше всего на свете опасаются, что Киев добьется успеха в контрнаступлении в конфликте в целом, поэтому поставляет ВСУ ресурсы, позволяющие ему не проиграть, заявил отставной генерал ВВС США Филип Бридлав.

Он отметил, что риторика президента РФ Владимира Путина пугает Соединенные Штаты. Вашингтон боится, что в случае успехов Киева конфликт может выйти за пределы Украины и охватить всю Европу. Также он опасается применения Москвой ядерного оружия.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», – цитирует американского генерала РИА Новости.

Он добавил, что США уступают Владимиру Путину в информационном сражении и поэтому сами обеспечивают безопасность РФ, ограничивая помощь Киеву.

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